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BBC

حافلة الـ39 معتقلًا فلسطينيًا المفرج عنهم من سجون الاحتلال تتجه نحو رام الله

08:15 م الأحد 26 نوفمبر 2023

نقل الاسرى من سجن عوفر

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مصراوي
قال مراسل قناة الجزيرة، إن حافلة المعتقلين الفلسطينيين غادرت وعلى متنها 39 المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية نحو رام الله.

بدورها قالت مراسلة قناة الجزيرة، إن حافلة تقل الأطفال الأسرى تخرج من سجن عوفر بمرافقة طاقم الصليب الأحمر صوب مدينة رام الله.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الأحد، أنه سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين.

وأوضح الأنصار أنه سيُفرج اليوم عن محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم ستتم في شمال قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

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