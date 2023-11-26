أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم



وكالات:

سُجل اسم "علاء فتحي أبو سنيمة" من سكان رفح ضمن قائمة تبادل الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ليكون بذلك أول أسير من غزة يخرج اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين الأطفال، الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وعددهم (39).

تشمل القائمة:

1. سلطان سامر محمود سرحان / القدس

2. قسام إياد أحمد أعور / القدس

3. محمد أحمد محمود أعور / القدس

4. نصر الله إياد أمجد اعور / القدس

5. خليل أحمد خليل أعور / القدس

6. أمين محمد امين عباسي / القدس

7. مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس

8. أحمد قادري محمود شيحه / القدس

9. سمير سامر سمير بختان / القدس

10. محمد عبوده حسن غيث / القدس

11. موسى حميدان فضل محتسب / القدس

12. ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس

13. ريان عدنان حسن عتيق / القدس

14. مالك مراد خالد بوجة / القدس

15. محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس

16. نشات باسم طالب دوابشة / القدس

17. يوسف فواز فايز برقان / القدس

18. نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس

19. غنام موسى غنام أبو غنام / القدس

20. حسن ياسر حسن ياسر / القدس

21. عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس

22. محمود نمر عيد عطا / رام الله

23. عمر عماد حسن عطشان / رام الله

24. عبادة حسام أحمد خليل / رام الله

25. خليل محمد بدر زماعرة / الخليل

26. حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول

27. زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل

28. عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم

29. يزن عامر علي صباح / بيت لحم

30. موسى مهند موسى الوريدات / اريحا

31. موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا

32. أسامة نايف اسامه مرمش / نابلس

33. ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم

34. عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم

35. عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .

36. أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية

37. مجد رائد مسعود فريحات / جنين .

38. وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين

39. علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح

يعود اعتقال جنود الاحتلال لـ "علاء" في 22 نوفمبر من العام 2021، حينما تم اقتياده والطفل محمد نايف أبو سنيمة (17 عامًا)، بعد محاولتهما التسلل عبر الجدار الفاصل شرقي بلدة الشوكة شرقي رفح. إذ اقتادتهم قوات الاحتلال إلى جهة غير معلومة، وفق مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان.