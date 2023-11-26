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BBC

قطر: غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الفلسطينيون

07:04 م الأحد 26 نوفمبر 2023

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن

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مصراوي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، إن دعم دولته للشعب الفلسطيني مستمر منذ عقود وهذا ما دافعت عنه قطر.

وأشار بن جاسم في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إلى أن تركيز قطر الآن منصب على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها، موضحا أن الطريقة الوحيدة لعدم تكرار الحرب هي التوصل إلى حل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة.

وأكد وزير الخارجية القطري أن غزة والضفة يجب أن تكونا دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، مشددا على أن من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين

ولفت بن جاسم إلى أنه تم إنشاء مكتب حماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإجراء الاتصالات، مؤكدا أن مكتب حماس في الدوحة كان مفيدا للولايات المتحدة وإسرائيل واستقرار المنطقة.

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم إنهاء الحرب تزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة مكتب حماس في الدوحة

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