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إذاعة الاحتلال: عملية تسلّم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم تتم في شمال غزة

06:15 م الأحد 26 نوفمبر 2023

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مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم ستتم في شمال قطاع غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

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