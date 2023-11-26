مكتب رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو قام اليوم بجولة في قطاع غزة

مصراوي

وأعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن نتنياهو قام اليوم بجولة في غزة، موضحة أنه قام بزيارة بعض جنود جيش الاحتلال داخل القطاع.

وقال نتنياهو: "لدينا 3 أهداف هي القضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لإسرائيل مجددًا".

وأضاف: "نحن على قناعة بأن لدينا القوة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب وسنفعل ذلك".

ونقلت فضائية "سكاي نيوز عربية" عن القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن المجلس الحربي في إسرائيل سيعقد اجتماعًا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.