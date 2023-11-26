جيش الإحتلال: اعتقال 29 مطلوبًا فلسطينيًا بمختلف أنحاء الضفة الغربية

غزة - (د ب أ)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شين بيت" وقوات شرطة الحدود 29 شخصًا مطلوبًا، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 21 منهم، في عملية واسعة في مخيم "جنين" للاجئين.

ومنذ بدء الحرب، تم اعتقال حوالي ألفي شخص مطلوب، بمختلف أنحاء الضفة الغربية، 1100 منهم، لهم صلة بحركة "حماس"، طبقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت في وقت سابق، أسامة بني فضل، وهو فلسطيني مطلوب للعدالة، للاشتباه في أنه قتل إسرائيليا ونجله ، في هجوم وقع في أغسطس الماضي، في بلدة "حوارة" بالضفة الغربية، طبقا لما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام " شين بيت"، في بيان مشترك.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد أنه تم اعتقال بني فضل، في مخيم "جنين" للاجئين. وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي والشين بيت أنه كان مسلحا و مختبئا في شقة ، يستخدمها مسلحون محليون.

فقد قُتل شاي سيلاس نيجريكر، 60 عامًا، وابنه أفيعاد نير، 28 عامًا، من جنوب إسرائيل، بالرصاص أثناء جلوسهما خارج مغسلة سيارات في نابلس.