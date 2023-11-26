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BBC

بينهم 8 مصريين.. غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصًا قبالة سواحل اليونان

01:34 م الأحد 26 نوفمبر 2023

غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

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وكالات

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، عن غرق سفينة الشحن "رابتور" وترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصًا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن السفينة غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردًا مفقودين باستثناء واحد.

وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية، موضحة أن الطاقم السفينة المؤلف من 14 شخصًا هم 8 مصريين و4 هنود وسوريان.

غرق سفينة شحن سفينة الشحن رابتور سفينة ترفع علم جزر القمر سواحل جزيرة ليسبوس سواحل اليونان

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