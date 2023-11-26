معبر رفح: دخول 160 شاحنة مساعدات إلى غزة منها 4 شاحنات غاز و3 وقود

مصراوي

أعلن المتحدث باسم معبر رفح الفلسطيني، دخول 160 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منها 4 شاحنات غاز و3 شاحنات للوقود.

وقال المتحدث، إنه لابد العمل على زيادة دخول المساعدات إلى غزة، موضحا أن ما تم إدخاله حتى الآن أقل بكثير من الحاجة، مناشدا مصر بالعمل على استمرار فتح معبر رفح ودخول المساعدات العاجلة إلى القطاع.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وإسرائيل لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات بتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهاءها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

تزامنا مع ذلك، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر بعد أكثر من شهر ونصف من القصف الإسرائيلي المكثف رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وسلّمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا فلسطينيا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، دخلت 268 شاحنة محمّلة بالمساعدات الى غزة السبت، حملت 61 منها مياه ومواد غذائية وطبية إلى شمال قطاع غزة وفق ما أفادت الأمم المتحدة، التي دعت بدورها إلى تمديد الهدنة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات للقطاع.