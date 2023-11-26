إعلان

BBC

حركة الجهاد: سنواجه إسرائيل في كل مكان وشعبنا لن يستسلم

12:33 م الأحد 26 نوفمبر 2023

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود عبدالرحمن:

قالت حركة الجهاد، إن ما يجري في الضفة حرب تهدف إلى إبادة شعبنا وتنفيذ مخطط التهجير والتوسع الاستيطاني لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت حركة الجهاد، أننا سنواجه حرب إسرائيل في كل مكان وشعبنا لن يستسلم وسنقاتل هذا الإرهاب بكل ما نملك، داعية الجماهير إلى إسناد المقاومة بغزة وجنين مؤكدة على أهمية انخراط الجميع في هذه المعركة.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وإسرائيل لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات بتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهاءها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

تزامنا مع ذلك، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر بعد أكثر من شهر ونصف من القصف الإسرائيلي المكثف رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وسلّمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا فلسطينيا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، دخلت 268 شاحنة محمّلة بالمساعدات إلى غزة السبت، حملت 61 منها مياه ومواد غذائية وطبية إلى شمال قطاع غزة وفق ما أفادت الأمم المتحدة، التي دعت بدورها إلى تمديد الهدنة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات للقطاع.

حركة الجهاد إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي التوسع الاستيطاني هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام