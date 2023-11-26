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BBC

بلدية غزة: الاحتلال يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم وتفقدها

11:41 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي

قال رئيس بلدية غزة، إن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع نتيجة عدم استلام كميات كافية من الوقود.

وأضاف رئيس البلدية، أن الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود الذي نحتاج إليه لفتح الشوارع، مطالبا بإيصال الوقود إلى القطاع اليوم وليس غدا.

وأكمل: أن هناك عدد قليل من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة، موضحا أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات، مطالبا بإيصال المواد الغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى القطاع.

وتابع رئيس بلدية غزة، أن هناك العديد من المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوى يتعرضون لإطلاق النار، موضحا أن الاحتلال يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم وتفقدها.

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