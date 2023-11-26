استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (ا ف ب)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين استشهدوا بالرصاص على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين في وقت مبكر اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، أكدت حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تسليم المجموعة الثانية من الأسرى لدى حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم إطلاق سراح 39 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق وذلك في ثاني أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.