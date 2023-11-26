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BBC

استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

11:33 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - (ا ف ب)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة فلسطينيين استشهدوا بالرصاص على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين في وقت مبكر اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، أكدت حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تسليم المجموعة الثانية من الأسرى لدى حركة حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم إطلاق سراح 39 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق وذلك في ثاني أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

AFP
الاحتلال الإسرائيلي استشهاد فلسطينيين الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية

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