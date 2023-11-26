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BBC

الاحتلال يخرق الهدنة مجددا ويستهدف عدد من المدنيين خلال تفقدهم منازلهم بغزة

11:09 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

غزة

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مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إصابة 7 أشخاص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفي القدس والإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء، إن الاحتلال يخرق الهدنة مجددا ويستهدف عدد من المدنيين خلال تفقدهم لمنازلهم في بيت لاهيا شمال غزة.

كانت حركة حماس، أعلنت الاستجابة للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، وذلك بعد تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام جيش الاحتلال بالبنود المتفق عليها.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يرجع جزئيا لخلاف بشأن كمية المساعدات.

وأضاف المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، أن حركة حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى.

ونقلت مصادر لقناة الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

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