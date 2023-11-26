اليابان وكوريا الجنوبية تدينان إطلاق يونج يانج قمرًا اصطناعيًا للتجسس

سول - (د ب أ)

أدانت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الأحد، بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.

واتفق الوزيران، في اجتماعهما في بوسان بكوريا الجنوبية، على أن إطلاق بيونج يانج قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري الثلاثاء الماضي ينتهك بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

كما اتفق الوزيران على أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواصل العمل عن كثب في مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.

وانتقدت كاميكاوا حكم المحكمة العليا في سول الصادر مؤخرا والذي يقضي بأن تدفع الحكومة اليابانية تعويضات لـ "نساء المتعة" السابقات، أو العاهرات الكوريات للقوات اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها.

وقالت كاميكاوا إن الحكم مؤسف، داعية حكومة كوريا الجنوبية إلى التصرف بشأنه بشكل مناسب.