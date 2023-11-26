الرئيس الألماني ورئيسة البرلمان يتوجهان إلى إسرائيل في زيارة تضامنية

برلين - (د ب أ)

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيسة البرلمان "بوندستاج" باربل باس صباح اليوم الأحد إلى إسرائيل في زيارة تضامنية في ظل الحرب بقطاع غزة.

ويغادر شتاينماير وباس صباح اليوم الساعة 30ر10 (بالتوقيت المحلي) إلى تل أبيب، تلبية لدعوة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

جدير بالذكر أن كلا الرئيسين الألماني والإسرائيلي تربطهما صداقة وثيقة.

وترافق شتاينماير خلال الزيارة زوجته السيدة إلكه بودنبندر. وبعد زيارة إسرائيل، سوف يتوجهون أيضا لزيارة كل من عمان وقطر.

وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها أمس السبت ، أكد الرئيس الألماني حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة حركة حماس، إلا أنه دعا أيضا للامتثال للقواعد الإنسانية.

ودعا شتاينماير في تلك الرسالة لحل الدولتين، وأكد أن تحقيق السلام يستلزم تحقيق المزيد من الأمن لإسرائيل وفي الوقت ذاته توفير أفق مستقبلية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس سيكون موضوعا محوريا للمباحثات السياسية. وأعرب عن شعوره بالارتياح بعد الإفراج عن الدفعة الأولى منهم.

وأضاف شتاينماير أنه يعتزم التحدث خلال زيارته في قطر عن إمكانية مواصلة المفاوضات، وأكد أن "إطلاق سراح الأسرى، جميع الأسرى ،هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب ".