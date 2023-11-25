جيش الاحتلال: ملتزمون بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة ولدينا وسطاء جادون للغاية

مصراوي

عبّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، عن تضامنه مع عائلات الأسرى لدى حماس، مشيرا إلى أنه لن يصرح بأي تفاصيل عن التبادل حتى يصل الأسرى لذويهم.

وأضاف هاجاري، أن هناك تقدم لافت حدث في ملف تحرير الأسرى، موضحا أن الطريق طويل من أجل تتويج جهود إعادة الأسرى، مؤكدا أن العمل جارً لاستعادتهم بكل الوسائل.

ولفت متحدث جيش الاحتلال، إلى التزامهم بالاتفاق وعزمهم على تنفيذه مع الوسيطين مصر وقطر، موضحا أن جيش الاحتلال ملتزم كل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة، إذ أن الوسطاء جادون للغاية.

وتابع المتحدث: "لا نريد الحديث عن خطوط حمراء في هذه المرحلة وما نريده هو تطبيق الاتفاق"، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تطبيق الاتفاق فلن يبلغ الاحتلال حماس عن خطوته إزاء ذلك، موضحا أنهم يجرون تحقيقات مع من تم الإفراج عنهم أمس ولن يكشف عما توصلوا إلى معرفته.

وأوضح هاجاري أن مصر وقطر مصممتان على تنفيذ الاتفاق حرفيا، زاعما التزامهم وتصرفهم وفقا لذلك، مضيفا بأنهم سوف يسمحون بدخول شاحنات المساعدات إلى جنوب وشمال غزة حسب الاتفاق.

وأكمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال بشأن معايير مدة سجن الأسرى: "سنطبق ما ينص عليه الاتفاق".