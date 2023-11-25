هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يعتقل ما لا يقل عن 9500 أسيراً في سجونه

مصراوي

قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، مساء اليوم السبت، إنه يتفق على اختيار أقدم 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية للإفراج عنهم لكن الاحتلال لم يلتزم بالمعيار.

وأوضح فارس أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ما لا يقل عن 9500 أسير وأسيرة من الفلسطينيين في سجونه.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم السبت، إنه بعد التأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية.

وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 فلسطينيا و13 أسيرا إسرائيليا من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلت عن مسؤول مطلع، مساء اليوم السبت، تصريحات تفيد بأن حماس وإسرائيل تجريان مناقشات مع قطر لحل تأخير إطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

فيما قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي ببيروت، مساء اليوم السبت، إن هناك خروقات عديدة على مستوى اتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.