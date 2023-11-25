مسؤول أمريكي: واشنطن ضغطت مع مصر وقطر لتنفيذ صفقة الأسرى

مصراوي

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على تنفيذ صفقة الأسرى.



وقال مصدر مطلع لـ "سي إن إن" إن قطر ضغطت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر من أجل إتمام هذه الصفقة.



كانت حركة حماس، أعلنت الاستجابة للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة.



وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام جيش الاحتلال ببنود الهدنة.



ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يرجع جزئيا لخلاف بشأن كمية المساعدات.



وأضاف المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، أن حركة حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى.



ونقلت مصادر لقناة الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.



وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.



وقال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.



وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح أمس الجمعة.



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وألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع، والتي بدأت في السابعة صباح أمس الجمعة.



وتضمنت المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لسكان جنوب غزة بأنه ورغم دخول القطاع في هدنة إنسانية، لكن منطقة الشمال هي منطقة عمليات ولا ينبغي التجول بها.



كما حذر الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، سكان القطاع بعدم الذهاب نحو الشمال وأن منطقة الجنوب هي الأمان بالنسبة لهم وليست شمال غزة.