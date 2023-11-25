بعد تأخير إطلاق سراحهم.. آلاف المتظاهرين بتل أبيب يطالبون حكومتهم بالإفراج عن الأسرى (فيديو)
كتب- محمود عبدالرحمن
خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرة بالعاصمة تل أبيب، مساء اليوم السبت، دعما لعائلات أسرى الاحتلال لدى حركة حماس وللمطالبة بالإفراج عنهم.
مظاهرات في تل أبيب معارضة لنتنياهو :— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 25, 2023
"لا نصر حتى يتم تحرير جميع الرهائن". pic.twitter.com/lZiUp1ksVF
وكذلك أطلق المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفينه بـ "شريك حماس".
عاجل🔴🔴🔴— موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) November 25, 2023
مظاهرات في #تل_أبيب تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء يهتفون نتنياهو شريك حماس نتياهو شريك حماس #الهدنة #اليمن_قول_وفعل #كتائب_االقسام #غزة_تنتصر #ايلات pic.twitter.com/ukHz8wraQf
وكانت كتائب القسام، أعلنت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام جيش الاحتلال ببنود الهدنة. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يرجع جزئيا لخلاف بشأن كمية المساعدات. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، أن حركة حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى.
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