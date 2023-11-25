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بعد تأخير إطلاق سراحهم.. آلاف المتظاهرين بتل أبيب يطالبون حكومتهم بالإفراج عن الأسرى (فيديو)

09:33 م السبت 25 نوفمبر 2023

الاحتجاجات في اسرائيل

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كتب- محمود عبدالرحمن

خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرة بالعاصمة تل أبيب، مساء اليوم السبت، دعما لعائلات أسرى الاحتلال لدى حركة حماس وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وكذلك أطلق المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفينه بـ "شريك حماس".

وكانت كتائب القسام، أعلنت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام جيش الاحتلال ببنود الهدنة. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى يرجع جزئيا لخلاف بشأن كمية المساعدات. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، أن حركة حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل الأسرى.

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بعد تأخير إطلاق سراحهم.. آلاف المتظاهرين بتل أبيب يطالبون حكومتهم بالإفراج عن الأسرى (فيديو)