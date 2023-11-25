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BBC

المقاومة تؤخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لعدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق

06:23 م السبت 25 نوفمبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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كتب- محمود عبد الرحمن

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، قرار المقاومة بتأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قال مساء أمس الجمعة، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أمس الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

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