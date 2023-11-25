هيئة الأسرى: أكثر من 3300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

مصراوي

قال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى والمحررين، إن قطر ومصر تعهدتا ببذل قصارى جهدهم لتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتابع فارس خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أكثر من 3300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

ولفت رئيس هيئة الأسرى والمحررين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول تغيير مكان تسليم الأسرى المحررين.

وأوضح رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن "الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وأشار رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، إلى أن إسرائيل لم تلتزم اليوم بالإفراج عن الأسرى حسب معيار الأقدمية، وهناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى.

وأضاف فارس أن "إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

وحمل رئيس هيئة الأسرى والمحررين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.