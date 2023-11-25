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BBC

أطباء بلا حدود: تمكنا من إجراء معدات طبية لغزة لإجراء عمليات جراحية

03:52 م السبت 25 نوفمبر 2023

أطباء بلا حدود

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مصراوي

قالت منسقة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية، إننا "تمكنا من إدخال معدات طبية لغزة تتيح إجراء العمليات الجراحية".

وتابعت منسقة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية للجزيرة، اليوم السبت، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المستشفيات إلى العمل.

ولفتت منسقة أطباء بلا حدود، إلى خسارة كثيرا من الطواقم الطبية كما تضررت المنشآت الطبية وهذا أمر غير مقبول.

وأكدت أن "عدد من مرضانا بالمستشفى يحتاجون عناية فائقة وهذا غير ممكن حاليا، وغياب الأمان يجعل الرعاية الطبية وجودتها صعبة التحقيق".

منسقة أطباء بلا حدود الأراضي الفلسطينية غزة فلسطين معدات طبية لغزة جيش الاحتلال

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