انتشال جثة طفل والبحت عن رجل مفقود جرفتهما السيول في الجزائر

الجزائر- (د ب أ)

أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر ، اليوم السبت، بانتشال جثة طفل 5 أعوام جرفته السيول التي تهاطلت على بلدة عين شرشار بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

وكشف الدفاع المدني عن استمرار عمليات البحث عن رجل 49 عاما، جرفته سيول وادي أغريون على مستوى منطقة برج ميرة بولاية بجاية شرقي البلاد.

وذكرت مصالح ولاية سكيكدة أنه جرى إجلاء257 عائلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بسبب ارتفاع منسوب المياه بمنازلها وذلك عبر خمس بلدات إثر التساقطات المطرية الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان صحفي اليوم، إنه على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها ولايات وسط وشرق البلاد، تدخل جهاز الدفاع المدني لإنقاذ العالقين في المنازل والسيارات وإجلائهم إلى المناطق الآمنة وتقديم الإسعافات الضرورية لهم.

وأشارت الوزارة إلى تدخل المصالح التقنية في عمليات شفط المياه، وتسريح البالوعات ورفع الأتربة ومخلفات الأمطار على الأرصفة والطرقات والمحاور الرئيسية.