الصحة بغزة: مستشفيات الجنوب لا يوجد بها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين

مصراوي

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "لا يوجد أي سعة في مستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها"، موضحًا أن مستشفيات الجنوب ليس فيها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين"

وتابع القدرة خلال حديثه لقناة الجزيرة، اليوم السبت، نطالب بالعمل لإيجاد آليات أفضل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع.

وأكد أنه لا يوجد تحسن في الواقع الصحي المؤلم في القطاع حتى الآن، مشيرًا إلى "طالبنا المؤسسات الدولية بالوقوف معنا لتعزيز المنظومة الصحية".