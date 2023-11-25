مسؤول أمريكي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بمسيرة في المحيط الهندي

مصراوي

نقلت صحيفة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنه تم استهداف سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي.

وتابع المسؤول الأمريكي، اليوم السبت، أن السفينة ترفع علم مالطا ويشتبه باستهدافها بطائرة مسيرة مفخخة أثناء وجودها في المياه الدولية.

واستولى الحوثيون على سفينة "جالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية الأحد الماضي، وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وهددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

وسبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.