إسماعيل هنية: المقاومة ستظل بالمرصاد لحين رفع الحصار الكامل عن قطاع عزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركة حماس جزء أصيل ومكون متجذر في الشعب الفلسطيني وهي ليست أشخاص أو قيادات فهي ذات منهجية تحررية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة، متابعا : فلسطين في قلب مصر ومصر في قلب فلسطين.

وتابع إسماعيل هنية أن حركة حماس تنتمي إلى هذا الشعب الفلسطيني وهذه الأمة العظيمة التي خاضت لمدة 100 عام هذا الصراع الطويل والمعقد على الأرض الفلسطينية وهي حركة قوية وشابة ومتصاعدة وهي اليوم تقود المقاومة على أرض فلسطين.