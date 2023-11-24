الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 31 جراء اعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى أمام سجن عوفر

مصراوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إصابة 31 بينهم 3 بالرصاص الحي جراء اعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم أمام سجن عوفر قرب رام الله بالضفة الغربية.

فيما قالت الجمعية في وقت سابق من اليوم، إنه تم نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر في اليد إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.