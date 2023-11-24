بالفيديو.. لحظة تسليم أسرى الاحتلال المفرج عنهم اليوم للصليب الأحمر

مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو للحظات تسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي للصليب الأحمر الدولي المُفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، مساء اليوم الجمعة، وصول ٢٢ من الأسرى الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم اليوم إلى القاعدة الجوية في حتسريم بصحراء النقب. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، إنهم سيرافقون الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى المستشفيات حيث سيلتقون بعائلاتهم. وأكدوا خلال البيان أن الأسرى المفرج عنهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل وتم التأكد من هوياتهم.