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BBC

الأردن: مستمرون في ضغوطنا بكل ما هو متاح لإدخال المساعدات إلى غزة

10:24 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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مصراوي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الجمعة، إن الأردن مستمرة في ضغوطها بكل ما هو متاح لإدخال المساعدات الغذائية والطبية التي تلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة.
وأشار الصفدي إلى أن مطالب الأردن واضحة وهي وقف فوري لهذه الحرب الهمجية بالإضافة إلى آلية تضمن إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى غزة وحماية المدنيين.
وأعرب وزير الخارجية الأردني عن رفض أي دور عربي في أي مقاربة أمنية بعد نهاية العدوان أو التعامل مع غزة بشكل منفصل عن الأرض الفلسطينية المحتلة.

أيمن الصفدي الخارجية الأردنية مساعدات غزة

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