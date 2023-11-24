بايدن: نصحت نتنياهو بمحاولة تقليص عدد الضحايا بينما يعمل للقضاء على حماس

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الأمور التي تتعلق بالهدنة في غزة تسير حتى الآن بشكل جيد

وأكد بايدن أن واشنطن أصرت على التوصل إلى هدنة، مشيرا إلى أنهم عملوا بلا كلل لإطلاق سراح الأسرى.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى كل من أمير قطر والرئيس المصري ورئي وزراء الاحتلال على شراكتهم لجعل "ما قمنا به حتى الآن ممكنا"، موضحا أنه على اتصال شخصي مع قادة قطر ومصر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة.

ولفت بايدن إلى أن الهدنة فرصة جيدة لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى أهالي غزة

وأوضح بايدن أن واشنطن تتطلع لإنهاء دائرة العنف للوصول إلى حل يجعل الطرفين يعيشون في سلام، مشددا على أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب، زاعما أن هذا ما تخاف منه حماس.

وأضاف بايدن: "ركزت اهتمامي على تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لا أثق في قيام حماس بالشيء الصحيح وهي ترضخ للضغوط فقط"، مدّعيا أن أحد أسباب هجوم حماس هو عمل واشنطن مع السعودية وإسرائيل للتوصل لتطبيع العلاقات بينهما.

ونوه بايدن إلى أنه حثّ نتنياهو على التركيز على محاولة تقليص عدد الضحايا بينما يحاول القضاء على حماس وهو هدف مشروع.