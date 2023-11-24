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BBC

ألمانيا: 4 من رعايانا بين الأسرى المفرج عنهم اليوم بغزة

09:01 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك

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مصراوي
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء اليوم الجمعة، إن 4 من رعاياها كانوا بين الأسرى المفرج عنهم من غزة.
سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

أنالينا بيربوك ألمانيا تبادل الأسرى صفقة الاسرى هدنة غزة

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