بلدية برشلونة تقطع علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجًا على الحرب في غزة

مصراوي

قالت قناة "الجزيرة" بحسب ما أوردته في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، إن بلدية برشلونة الإسبانية قررت قطع كل العلاقات المؤسساتية مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على العدوان على غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في مؤتمر صحفي عند معبر رفح البري، اليوم الجمعة: "نثمن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في غزة ونرغب في إطلاق سراح جميع الأسرى".

وتابع رئيس الوزراء الإسباني، "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون ضمن القانون الدولي وليس من خلال قتل الأطفال والنساء".

وأكد سانشيز، أن العنف يولد العنف وينبغي العمل على إعطاء الأمل للفلسطينيين، ويجب أن يكون هناك أفق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وشدد على استمرار بلاده في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.