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BBC

جيش الاحتلال والشاباك: الأسرى المفرج عنهم من غزة وصلوا إسرائيل وتأكدنا من هوياتهم

07:18 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

حافلات الصليب الأحمر

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عالم
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان مشترك، مساء اليوم الجمعة، إنهم سيرافقون الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى المستشفيات حيث سيلتقون بعائلاتهم.
وأكدوا خلال البيان أن الأسرى المفرج عنهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل وتم التأكد من هوياتهم.
سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

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