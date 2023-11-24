رئيس الوزراء البلجيكي: هدفنا الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

مصراوي

قال ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن مواطنيها ولكن ردها أسفر عن الكثير من الضحايا في غزة".

وتابع رئيس الوزراء البلجيكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة، استعدادًا لتسليم الأسرى من الجانبين، أن "رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يلتزم بالقانون الدولي ويجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن في غزة".

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي، " لا وقت لنضيعه خلال فترة وقف إطلاق النار وعلينا توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب احترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن تدمير قطاع غزة لا يمكن قبوله، لافتًا إلى أن هدف بلاده الوصول إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة.

وشدد على ضرورة تحدث الأطراف إلى بعضها البعض ولا يجب إضاعة فرص أخرى للسلام في الشرق الأوسط.