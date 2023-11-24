دخول 84 طنًا من الغاز إلى غزة منذ بدء الهدنة القصيرة

مصراوي

أفاد مراسل قناة "الشرق"،أن 84 طنًا من الغاز دخل إلى غزة منذ بدء الهدنة القصيرة.

وفي وقت سابق عبرت 3 شاحنات تحمل مساعدات باتجاه شمال قطاع غزة.

وفي صباح اليوم الجمعة، بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة، ودخلت 8 شاحنات وقود وغاز طهي إلى قطاع غزة حتى الآن.

ووصلت 17 سيارة إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وجيش الاحتلال، بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع ضمن عملية "السيوف الحديدية"، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة.