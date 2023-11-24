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BBC

سرايا القدس: سنوقف عملياتنا العسكرية طالما التزم العدو بالهدنة في غزة

01:21 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة

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مصراوي

قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أيام مضت على درب التحرير وما زالت راياتنا مرفوعة ومجاهدونا يدكون مستوطنات ومدن العدو بالصواريخ.

وتابع الناطق العسكري باسم سرايا القدس، خلال كلمة له اليوم الجمعة، "المقاومة في لبنان توجه ضربات مميتة للعدو والقادم أعظم وفي العراق واليمن مقاومة مشرفة نباركها ونشد على أيديها،

ولفت أبو حمزة، إلى أنه على مدار 48 يوما دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ.

وأعلن الناطق باسم سرايا القدس، الالتزام بوقف العمليات العسكرية والصاروخية خلال الهدنة الإنسانية ما التزم بها العدو.

وأكد أن المقاومة لن تترك أسراها في أيدي الغاصبين و"لن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا".

أبو حمزة سرايا القدس المقاومة في لبنان هدنة غزة طوفان الأقصى

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