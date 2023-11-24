الاحتلال يستخدم الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بشمالي غزة

مصراوي

قال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح اليوم الجمعة.

وألقى الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع، والتي بدأت في السابعة صباح اليوم الجمعة.

وتضمنت المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات لسكان جنوب غزة بأنه ورغم دخول القطاع في هدنة إنسانية، لكن منطقة الشمال هي منطقة عمليات ولا ينبغي التجول بها.

كما حذر الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته، سكان القطاع بعدم الذهاب نحو الشمال وأن منطقة الجنوب هي الأمان بالنسبة لهم وليست شمال غزة.