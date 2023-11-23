فصائل عراقية تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

مصراوي

أعلنت فصائل عراقية تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا.

وفي بيان لها الخميس قالت الفصائل العراقية: " استهدفنا القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيّرة وإصابة هدفها مباشرة، وذلك ردا على جرائم العدو في غزة".

وفي وقت سابق الخميس، قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إنه في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى، يواصل مجاهدو القسام تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم.

وتابع في كلمة للناطق باسم باسم كتائب القسام أبو عبيدة : "وثقنا استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل، و تنوعت الآليات المستهدفة بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات، كما واصلنا توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني".

وأضاف أبو عبيدة: "استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة، كما أن مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو بشكل مؤكد".

وأكد أبو عبيدة: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، كما أن أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".