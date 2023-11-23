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BBC

سي إن إن: إسرائيل ستطلق سراح 39 فلسطينيًّا غدًا في إطار صفقة الأسرى

10:54 م الخميس 23 نوفمبر 2023

صفقة تبادل أسرى مع حماس - أرشيفية

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مصراوي

أعلنت قناة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي، إن "إسرائيل ستطلق سراح 39 فلسطينيا يوم الجمعة في إطار صفقة الأسرى.

وفيما سبق أعلن ماجد الأنصاري الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم عن انتهاء الاتصالات للتو مع جميع الأطراف في إطار الوساطة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن الهدنة في غزة.

وتناول الأنصاري في مؤتمر صحفى اليوم تفاصيل المحادثات، موضحا أنه تم استلام قوائم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانبين "بعد اتصالات مكثفة تم تسليم القائمة الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد".

وقال الأنصاري إن الهدنة الانسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصا".

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