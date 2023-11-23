العفو الدولية: لم يعد لدى أمريكا أي أخلاقيات في سياستها تجاه ما يحدث بغزة

مصراوي

قالت أنييس كالامار الأمينة العامة للعفو الدولية، "ندعو إسرائيل وحماس والوسطاء إلى تمديد الهدنة إلى أكثر من 4 أيام لوقف التدمير وسقوط المزيد من الشهداء".

وتابعت الأمينة العامة للعفو الدولية خلال حديثها لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، "نأمل استمرار الهدنة الإنسانية حتى يتمكن أهالي غزة من التعافي من القصف المتواصل"

وأكدت الأمينة العامة للعفو الدولية، أنه "لم يسمح لنا بدخول غزة منذ أكثر من عشر سنوات"، ولم يعد هناك أي أخلاقيات في السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة.

ولفتت كالامار إلى أن أكثر من 3000 فلسطيني من الضفة الغربية اعتقلوا منذ بداية النزاع الحالي، واستخدام التجويع كسلاح والتهجير القسري للمواطنين يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن الاعتقال غير الشرعي للفلسطينيين وعدم حمايتهم من عنف المستوطنين ضدهم.