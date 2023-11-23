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BBC

وزير دفاع الاحتلال: علينا استهداف مراكز قيادة حماس والناشطين على الأرض في غزة

08:31 م الخميس 23 نوفمبر 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت

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مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، "علينا أن نستهدف مراكز القيادة والناشطين على الأرض وآلاف المخربين في غزة"

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال كلمة له، اليوم الخميس، أن حماس لا تفهم سوى القوة وكلما زدنا الضغط عليها فسوف يسمعوننا.

ولفت جالانت إلى أن "ما سترونه في الأيام القادمة هو بدء تحرير الأسرى والتهدئة ستكون قصيرة"، عليكم التحضير خلال أيام الهدنة لاستمرار القتال لتحرير باقي الأسرى.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن "يجب علينا الانتصار في هذه الحرب وإلا سنفقد قدرتنا على الردع في المنطقة".

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