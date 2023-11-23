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BBC

قبل ساعات من الهدنة.. الحكومة بغزة تطالب بإمداد المستشفيات بالمستلزمات اللازمة لتشغيلها

07:19 م الخميس 23 نوفمبر 2023

إسماعيل الثوابتة

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مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، "نطالب بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية والوقود".

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس،" نطالب بإمداد جميع المستشفيات في كل قطاع غزة بكل المستلزمات اللازمة لإعادة تشغيلها".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة بإمداد جميع محافظات قطاع غزة بالمواد الغذائية الأساسية وضمان تشغيل المخابز والأسواق.

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