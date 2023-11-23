الصحة الفلسطينية تنهي تنسيق عمليات الإجلاء مع الأمم المتحدة بعد اعتقال إسرائيل للطاقم الطبي

غزة - (بي بي سي)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة ستتوقف عن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتنسيق إجلاء الجرحى والطواقم الطبية.

وألقى قدرة باللوم على الأمم المتحدة في اعتقال القوات الإسرائيلية للطواقم الطبية والاعتداء العنيف على هذه الطواقم والمرضى خلال مداهماتها للمرافق الطبية في جميع أنحاء غزة.

وجاءت تصريحاته بعد أن اعتقلت إسرائيل مدير مستشفى الشفاء وأطباء آخرين.

ومستشفى الشفاء ليس الوحيد الذي استهدف في حرب غزة فقد تعرضت معظم المستشفيات في شمال القطاع إلى هجمات واقتحامات.

وشرح الدكتور مروان سلطان، المدير الطبي للمستشفى الإندونيسي الأوضاع في المستشفى في حديث مسجل قائلا: "أنا موجود حتى الآن في المستشفى الإندونيسي مع 10 أطباء متخصصين. لقد أخذنا هذه المسؤولية على عاتقنا. لن نغادر حتى يخرج آخر مريض إلى الجنوب. ولدينا 200 جريح. الوضع صعب جدا. إطلاق نار كثيف يستهدف المستشفى. استهدفوا أنابيب المياه. المصابون يتألمون، وجروحهم ملتهبة، وبعضهم في حالة سيئة للغاية، بسبب انعدام أي مضادات حيوية أو أدوية ضرورية لهم، نعطيهم مسكنات الألم فقط. هناك نقص في الغذاء ومياه الشرب. الوضع صعب ومعقد".

وأدانت حركة حماس بشدّة اعتقال مدير مستشفى الشفاء وزملائه من الأطباء وطلبت من الصليب الأحمر والمنظمات الدولية العمل على إطلاق سراحهم فوراً. واعتبرتها جريمة وانتهاك فاضح للمواثيق الدولية.