الاحتلال يعتقل 90 فلسطينيًا في الضفة الغربية

رام الله - (بي بي سي)

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابًا فلسطينيًا خلال ليلة أمس، بعد إطلاق الرصاص عليه خلال اقتحام مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال احتجز 4 سيارات إسعاف تابعة لها، "وصادر مفاتيح السيارات وهواتف المسعفين" على مدخل المخيم.

كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار ومداهمة منازل المواطنين في مخيم بلاطة، واقتحمت قواته مدينة نابلس، وداهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة.

كما شملت تلك المداهمات والاعتقالات فجر اليوم الخميس، مناطق متفرقة في الضفة، تخللتها مواجهات أسفرت عن عدد من الاصابات.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد "ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس على 90 فلسطينيا، وبهذا يصل عدد الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 3130، وهذا يشمل من جرى احتجازهم من منازلهم، وعند الحواجز العسكرية، ومنهم من اضطر إلى تسليم نفسه تحت الضغط، ومنهم من احتجزوا كرهائن."