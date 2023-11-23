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BBC

صحة غزة: الأمم المتحدة لا تقوم بأي دور لحماية المستشفيات

01:09 م الخميس 23 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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مصراوي

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن الأمم المتحدة لا تقوم بأي دور لحماية المستشفيات.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة، أن الوزارة قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بسبب عجزها عن حماية طواقمنا، موضحا أن كل مستشفيات شمال غزة لا تعمل الآن وتوجد فقط مراكز صحية لتقديم الإسعافات الأولية.

وتابع: الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي ولا نستطيع حتى دفن جثث الشهداء المنتشرة بساحات المستشفى، مضيفا أن مستشفيات خان يونس غير قادرة على توفير العلاج اللازم لمرضى غسيل الكلى في قطاع غزة، مطالبا بتوفير المواد الطبية والمحاليل بشكل عاجل بالإضافة إلى أطباء أخصائيين من خارج غزة في كل التخصصات.

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