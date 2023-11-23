إسرائيل تستعد لاستقبال الأسرى في مستشفيات خاصة وعزلهم تمامًا عن الإعلام

تل أبيب - (بي بي سي)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ستة مستشفيات تستعد لاستقبال الأسرى لدى حماس بعد الإفراج عنهم ، وشكلت فريقا طبيا للتعامل معهم.

وقررت الوزارة بحسب الإعلام الإسرائيلي أن يكون جميع الموظفين أو معظمهم من النساء، وفي بعض الحالات لن يتم تعيين موظفين يتحدثون اللغة العربية.

ووضعت الوزارة بروتوكولا خاصة لرعاية الأسرى، إذ سيعزلون في أقسام منفصلة وسيسمح لعائلاتهم بالبقاء في مكان مخصص لهم. وأنشئ في بعض المستشفيات، أقسام خاصة في مبان منفصلة أو في طابق منفصل، بما في ذلك غرف مخصصة للأمهات والأطفال للإقامة معا.

وستزين الغرف بالأعلام ولافتات الترحيب والدمى للأطفال. وقالت الوزارة: "ستكون المرافق محظورة، حتى على العاملين في الستشفيات، باستثناء عائلات الأسرى وقوات الأمن والفرق الطبية الخاصة بهم. يهدف إنشاء منطقة عازلة بين الأسرى والصحفيين بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وانتظار الأسر المنكوبة في إسرائيل لن يكون سهلا، إذ قال مصدر إسرائيلي أن أهالي العائلات الذين سيفرج عن أطفالهم ونسائهم لن يبلغوا إلا بعد ان يستلمهم الصليب الأحمر، الذي سيسلم قوائم أسماء المفرج عنهم.

وأكدت بعض المصادر صباح اليوم أن صفقة التبادل ستبدأ في العاشرة من صباح الغد، وستتسلم إسرائيل كل مساء قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غداة اليوم التالي.

وسينقل الأسرى إلى الصليب الأحمر - في معبر رفح - ومن هناك إلى الأراضي المصرية وبعدها الى اسرائيل.