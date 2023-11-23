إعلان

BBC

إسرائيل تستعد لاستقبال الأسرى في مستشفيات خاصة وعزلهم تمامًا عن الإعلام

12:34 م الخميس 23 نوفمبر 2023

وزارة الصحة الإسرائيلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن ستة مستشفيات تستعد لاستقبال الأسرى لدى حماس بعد الإفراج عنهم ، وشكلت فريقا طبيا للتعامل معهم.

وقررت الوزارة بحسب الإعلام الإسرائيلي أن يكون جميع الموظفين أو معظمهم من النساء، وفي بعض الحالات لن يتم تعيين موظفين يتحدثون اللغة العربية.

ووضعت الوزارة بروتوكولا خاصة لرعاية الأسرى، إذ سيعزلون في أقسام منفصلة وسيسمح لعائلاتهم بالبقاء في مكان مخصص لهم. وأنشئ في بعض المستشفيات، أقسام خاصة في مبان منفصلة أو في طابق منفصل، بما في ذلك غرف مخصصة للأمهات والأطفال للإقامة معا.

وستزين الغرف بالأعلام ولافتات الترحيب والدمى للأطفال. وقالت الوزارة: "ستكون المرافق محظورة، حتى على العاملين في الستشفيات، باستثناء عائلات الأسرى وقوات الأمن والفرق الطبية الخاصة بهم. يهدف إنشاء منطقة عازلة بين الأسرى والصحفيين بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وانتظار الأسر المنكوبة في إسرائيل لن يكون سهلا، إذ قال مصدر إسرائيلي أن أهالي العائلات الذين سيفرج عن أطفالهم ونسائهم لن يبلغوا إلا بعد ان يستلمهم الصليب الأحمر، الذي سيسلم قوائم أسماء المفرج عنهم.

وأكدت بعض المصادر صباح اليوم أن صفقة التبادل ستبدأ في العاشرة من صباح الغد، وستتسلم إسرائيل كل مساء قائمة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غداة اليوم التالي.

وسينقل الأسرى إلى الصليب الأحمر - في معبر رفح - ومن هناك إلى الأراضي المصرية وبعدها الى اسرائيل.

هذا المحتوى من

BBC
وزارة الصحة الإسرائيلية هدنة غزة إسرائيل استقبال الأسرى طوفان الأقصى حركة حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الجارديان": السنوار سيقدم اتفاق تبادل الأسرى على أنه نصر تكتيكي
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market