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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

12:18 م الخميس 23 نوفمبر 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أرشيفية

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القدس - ( د ب أ )

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام "مستعمرين"، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن "المستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة".

ووفق البيان: "شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان من دخول الأقصى، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، أي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي".

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