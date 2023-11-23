الصحة الفلسطينية: وقف التنسيق مع الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والطواقم الطبية

مصراوي

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية، موضحا أننا قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والطواقم الطبية.

كانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على مدير مجمع الشفاء الطبي بحسب تقارير إعلامية أفادت أن مدير الشفاء محمد أبو سلمية اعتقل أثناء إخلاء المستشفى. وقال مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اعتقاله تم أثناء وجوده في الممر الإنساني المتجه إلى جنوب قطاع غزة.