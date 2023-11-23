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BBC

سفينة حربية أمريكية تسقط طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

12:10 م الخميس 23 نوفمبر 2023

سفينة حربية أمريكية تسقط طائرات مسيرة أرشيفية

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واشنطن - (د ب ا)

أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر عدة طائرات دون طيار "درون" تم إطلاقها من اليمن، حيث تعهد متمردو الحوثيين المدعومين من إيران بالاستمرار في استهداف إسرائيل لحين انتهاء هجومها في قطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيادة المركزية الأمريكية قالت مساء أمس الأربعاء في بيان عبر منصة "إكس" إنه تم إطلاق "عدة طائرات درون هجومية في اتجاه واحد" من مناطق باليمن يسيطر عليها متمردو الحوثي.

وقالت القيادة إن المدمرة توماس هودنر أسقطت طائرة درون أخرى في 15 نوفمبر الجاري كانت " تتجه نحو السفينة".

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، قد نشرت الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لما قالت إنها "عملية عسكرية للاستيلاء على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر.

سفينة حربية أمريكية طائرات مسيرة أطلقت من اليمن إسقاط طائرات مسيرة الحوثيين المدعومين من إيران

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