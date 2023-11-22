قتيلان بانفجار سيارة عند معبر حدودي بين أمريكا وكندا.. ومسؤولون يرجحون شبهة التعمد

مصراوي:

ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلًا عن مصادر إن شخصين قتلا في انفجار سيارة، الأربعاء عند جسر رينبو، وهو معبر حدودي شهير للسياحة بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياجرا، في غرب نيويورك.

إغلاق 4 معابر حدودية بين البلدين

وقد تم إغلاق أربعة معابر حدودية بين الولايات المتحدة وكندا في المنطقة، حيث انتقل محققون من "إف بي آي" للتحقيق في الحادث، الذي رجحت المصادر أن يكون عملًا متعمدًا.

وصرح مسؤول كبير، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن سيارة كانت تسير من كندا بسرعة عالية، اصطدمت بسياج عند معبر الجسر، وأعقب الحادث انفجار، لكن المسؤول الأمريكي قال إنه لم يعرف بعد سبب انفجار السيارة.

"أكثر من مجرد حادث"

ووصف مسؤول كبير في إدارة "إف بي آي" الحادث بأنه "أكثر من مجرد حادث غريب، لكن ليس لدينا تفاصيل بعد".

وقال مايك جونثر، وهو مقيم كندي يزور نيويورك، إنه كان يسير في مكان قريب ورأى "السيارة مسرعة نحو المعبر الحدودي، حيث كانت هناك سيارة أمامها، فانحرفت، واصطدم بالسياج، الذي طار في الهواء، ومن ثم وقع الانفجار".

وأضاف الشاهد أن السيارة كانت متجهة من الولايات المتحدة إلى كندا، وقالت السلطات المحلية إن السيارة كانت تحاول دخول الولايات المتحدة.

إف بي آي يحقق

كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو -مدينة حدودية تتبع ولاية نيويورك- بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه "يحقق في انفجار سيارة عند معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا في شلالات نياجرا".

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، في بيان، إنها اطلعت على الوضع. وأضافت: "بناء على توجيهاتي، تعمل شرطة ولاية نيويورك بنشاط مع فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمراقبة جميع نقاط الدخول إلى نيويورك"، كما توجهت إلى موقع الحادث "للقاء قوة إنفاذ القانون والمستجيبين للطوارئ".

تشديدات أمنية على الحدود

وقالت إدارة أمن النقل، في بيان، إن المسافرين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحامًا في العام يمكن أن يتوقعوا زيادة في إنفاذ القانون ودوريات في نظام النقل. وقالت إدارة أمن النقل إنها "تعمل بمستوى عال من الأمن نتيجة للأحداث العالمية وبيئة التهديد الحالية".