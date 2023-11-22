نتنياهو: من سيتم الإفراج عنهم وفق الاتفاق هم أشرار صغار

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن من سيتم الإفراج عنهم وفق الاتفاق هم أشرار صغار لكنهم ليسوا قتلة، حسب قوله.

وتابع نتنياهو خلال كلمة له اليوم الأربعاء: "جاهزون لكل الاحتمالات وقلت ذلك بشكل واضح للرئيس الأمريكي".

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "أقول لعائلات المختطفين إنني لم أتوقف لحظة عن التفكير في معاناتكم، ونعمل دون تردد لإعادة جميع المختطفين، وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "الصفقة جاءت بسبب الضغط العسكري الهائل للجيش الإسرائيلي على حماس في غزة، وكذلك الضغط الدبلوماسي، كما أن الصفقة تشمل زيارة الصليب الأحمر لباقي المختطفين وتقديم العلاج لهم، فبإمكاننا في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال وهذا واجب بالنسبة لنا".

وأشار نتنياهو: "إعادة المخطوفين مهمة مقدسة، لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية، فنحن نستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة، و أريد أن أكون واضحا بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف والقضاء على حماس".

وأكد نتنياهو: "الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين،كما أن الصليب الأحمر سيُسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة".